Държавата отпусна пари за справяне с водната криза в най-голямото добричко село

На много местав Добричко, съобщиха от ВИК.- Район Добрич: ул. "Т. Кантарджиев", ул. "Тунджа" Поради авария по ул. "Калиакра" кварталът около Хум. гимназия ще бъде с нарушено водоподаване.Поради ел. авария в ПС "Одринци" нарушено водоподаване ще има в Погребите, ДЗС, квартала над жп линията и кв. "Рилци"- Район Добрич-селска: с. Смолница- Район Балчик: в. зона Колака, с. Кранево- Район Каварна: нос Калиакра- Район Тервел: ЖФК, с. Балик, с. Зърнево- Район Г. Тошево: с. Красен, с. Сърнино; Поради ел. аварии в ПС Кардам и ПС Маловец с нарушено водоподаване с. Кардам и Ген. Тошево.- Район Шабла: с. Горун- Район Крушари: с. Крушари