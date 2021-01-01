Авария оставив Добричко, съобщиха от ВИК.- Район Добрич-селска: с. Владимирово; с. Гешаново; с. Ведрина; Село Одърци с нарушено водоподаване до отстраняване на аварията.Порадис нарушено водоподаване ще са селата: Стражица, Бобовец, Храброво, Карвуна, Сенокос, Дъбрава, Кремена, Пряспа, Дропла, Змеево, Поп Григорово, Приморци, Полк. Свещарово, Котленци, Методиево, Ген. Колево, Победа, Ст. Караджа, Царевец, Паскалево, Овчарово, Росеново, Божурово, Ломница, Сливенци, Добрево, Свобода.- Район Балчик: гр. Балчик - ул. Стара планина"; с. Сенокос- Район Каварна: гр. Каварна - морска зона- Район Тервел: с. Орляк; Напор Савово- Район Г. Тошево: с. Изворово; с. Сърнино; Скендерли могила- Район Шабла: гр. Шабла - ул. " Лозенец "; с. Черноморци- Район Крушари: с. Телериг; с. Лозенец