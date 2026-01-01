Няколко големи квартала на Добрич ще бъдат без водоподаване, съобщиха от „Водоснабдяване и канализации“ АД.

Без водоподаване ще бъдат кварталите „Дружба“, „Добротица“, „Строител“, „Балик“ и „Иглики“. В областния град вода няма да има и по улица „Тодор Каблешков“.

По информацията от водното дружество проблеми с водоподаването има в селата Врачанци и Козлодуйци в община Добричка, Хаджи Димитър и Българево в община Каварна.

Вода няма да има в село Сърнец и по улица „Хан Аспарух“ в Тервел. С нарушено водоподаване в община Генерал Тошево са селата Люляково, Писарово, Малина, Житен, Сноп, Градини, Узово, Зограф, Пчеларово и Балканци. Без вода в община Крушари са жителите на селата Абрит, Коритен, Северняк и Поручик Кърджиево.

В края на януари поради постъпили множество жалби за проблеми с водоподаването в квартал "Добротица" омбудсманът сезира изпълнителния директор на „ВиК Добрич“ АД Хари Павлов.