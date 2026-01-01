На 19 април около 15:00 ч. в село Крушевец, община Созопол, служители на Районно управление – Созопол са спрели за проверка двуколесно моторно превозно средство с мощност 1500 вата, управлявано от 48-годишен френски гражданин, живеещ в селото.

Заловиха шофьор без книжка и с над 4 промила алкохол

При проверката е установено, че водачът управлява след употреба на алкохол с концентрация 2,32 промила. Констатирано е още, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред, няма поставени регистрационни табели и водачът не представя документи, удостоверяващи собствеността му.

Съставени са му актове за административни нарушения, задържан е за срок до 24 часа за управление след употреба на алкохол, а моторното превозно средство е иззето. По случая е образувано бързо производство.