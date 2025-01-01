63-годишен мъж се е удавил в морето срещу пост №6 на плаж "Хармани" в Созопол, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 9 август около 20:30 ч.

Загиналият е руският театрален режисьор Юрий Бутусов, предава БНР. Бутусов е бил на почивка в Созопол.

Сигнал за случилото се е подаден в Районно управление - Созопол. При огледа на тялото не са открити видими следи от насилие.

Тялото на мъжа е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас, която ще установи точната причина за смъртта.

По случая е образувано досъдебно производство.

"Отиде си талантлив и достоен човек", написа в пост в социалните мрежи журналистът и дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Русия Валерий Тодоров.

Бутусов е роден през 1961 г. в Гатчина, Ленинградска област. Завършва режисьорския факултет на Санктпетербургската държавна академия за театрално изкуство през 1996 г. От 2011 до 2018 г. е главен режисьор и художествен ръководител на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“,

През 2018 година поема ръководството на престижния московски театър "Вахтангов", където работи до 2022 година.

През 2000-те години режисьорът работи в московския театър "Сатирикон", където поставя "Ричард III", "Крал Лир" и "Чайка". Главните роли в първите две пиеси изпълнява художественият ръководител на театъра Константин Райкин.

Бутусов създава спектакли със сложна структура, пълни с визуални метафори. Често те се основават на актьорски находки по време на репетициите и представляват поредица от самостоятелни перформанси, свързани с обща тема.

Работил е и в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания и Латвия. Юрий Бутусов е носител на шест театрални награди "Златна маска", последната от които получава през април 2021 година за спектакъла "Пер Гюнт" по пиесата на Ибсен.

От есента той трябваше да бъде на щат в Плевенския театър.

Прощаването с театралния режисьор Юрий Бутусов ще се състои в Москва, след което тялото му ще бъде кремирано и погребано в Санкт Петербург, съобщи вдовицата на режисьора Мария Бутусова, цитирана от ТАСС.