На 10 октомври служители на МВР се събират на бургаските гробища, за да кажат последно сбогом на загиналия по време на спасителна акция в Елените граничен полицай Стефан Иванов.

„Истински морски вълк“: Кой е граничният полицай, загинал докато търси бедстващи хора във водния ад

Сред присъстващите ще бъдат служители и на военновъздушните и военноморски сили, които са били приятели приживе на трагично загиналия боцман, предава NOVA.

Стефан Иванов бил дългогодишен служител в системата на МВР, където само преди месец подал молба за пенсиониране.

"Ще изпратим по вечния му път боцман Стефан Иванов с почести и церемония на 10.10.2025 г. в 12.00 ч. в ритуалния обреден дом на Гробищния парк на Бургас (ж.к. "Изгрев")", написа директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.