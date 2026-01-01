Полицейски служители на Районното управление в Гоце Делчев са задържали 18-годишен младеж и 25-годишен мъж, и двамата от град Гоце Делчев, за кражба от църкви в село Добротино. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По информация на полицията деянието е от 4 февруари, когато двамата са извършили кражба от монетниците на две църкви на територията на селото. Стойността на нанесената щета е в процес на установяване. По случая се води разследване.

През ноември миналата година 38-годишна жена открадна 190 лева от касата на църква в Русе.