47-годишен шофьор с положителна проба за алкохол предизвика зрелищна катастрофа в Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 8 февруари на на бул. „Гоце Делчев“.

18-годишен блъсна жена на пешеходна пътека в Благоевград, бил с положителна проба за наркотици

Водачът е навлязъл в насрещното, ударил е кола, след което е продължил движението си и е блъснал паркиран автомобил, който от своя страна е блъснал паркирана зад него кола.

Няма пострадали хора. Тестът му е отчел 1,38 промила. Той е задържан и по случая се води разследване.