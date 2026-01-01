Общо 17 винарни от Долината на Струма отварят врати за празника на Свети Трифон Зарезан.

Общините Сандански, Петрич и Струмяни осигуряват безплатен транспорт за посетителите в рамките на инициативата „Дни на отворените врати в Долината на Струма“, която ще се проведе от 13 до 15 февруари по повод празника на Св. Трифон Зарезан. Транспортът е осигурен за 14 и 15 февруари с начална и крайна точка град Сандански и ще преминава по специално разработени маршрути, обхващащи участващите винарни и туристически обекти, съобщиха за БТА организаторите на инициативата.

Сред акцентите в програмата за празника е концерт на Мария Чакърдъкова във "Вила Мелник" на 14-и февруари от 11:00 ч., както и фермерски базар и винени турове през почивните дни. В изба „Рупел“ на същата дата от 11:30 ч. ще има русалийски танци и арт работилница за деца и възрастни. „Вила Монтевино“ ще отбележи празника с джаз и вино, дневно барбекю и специална вечеря за Св. Валентин.

Ритуално зарязване на лозите ще има в „Айя Естейт“ в деня на Трифон Зарезан от 11:30 ч., последвано от музика на живо и дегустации. В „Лозеница Естейт“ от 11:00 ч. ще бъдат запалени празнични огньове, а програмата включва DJ Namuro, винен бар и ястия от шеф Елена Гърчева. Фолклорна програма, вино и творческа работилница са подготвили от „Вила Дарос“, а „Братя Георгиеви“ ще посрещат гости във „Вила Плоски“ с жива музика и домашни мезета.

В „Златен Рожен“ традиционното зарязване на лозята ще започне на 14 февруари от 13:30 ч., а след това ще има изпълнения на певицата Ирена и младежка формация към ансамбъл „Българе“. В „Ува Нестум“ програмата включва участието на младата певица Жаклин Таракчи. Винарна „Михови“ ще предложи дегустации на новата реколта на 14 и 15 февруари, а музика и вино сред лозята ще има в изба „Логодаж“.

В маршрутите са включени и посещения на Историческия музей в Петрич и античния град Хераклея Синтика, където също ще се предлагат дегустации на вина. За улеснение на посетителите е създадена интерактивна карта с всички изби, включени в тазгодишното издание на винения празник.

Събитието се провежда с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни и има за цел да популяризира Долината на Струма като водеща дестинация за винен, културно-исторически и кулинарен туризъм. Безплатен транспорт е осигурен за посетителите в Дните на отворените врати в Долината на Струма.