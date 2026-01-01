Мъж нанесе удари на полицай, след като си свали скоба на колата в Благоевград, съобщиха от полицията.

На 11 февруари е подаден сигнал, че в района на ул. „Мара Бунева“ е свалена неправомерно статична скоба, поставена на автомобил от Общинско предприятие, отговарящо за общинските паркинги.

На място е установен мъж, който е отказал да предостави документ за самоличност.

Той е започнал е да буйства и е нанесъл удари в лицето на един от полицаите.

59-годишният мъж е бил задръжан и по случая се води разследване.