8-годишно момче блъсна с тротинетка и рани 6-годишно момиче в Сандански.

Малкото дете е било придружавано от майка си и се е движило в пешеходната зона.

13-годишно момче е в безсъзнание след падане с електрическа тротинетка

След извършен медицински преглед е установено, че 6-годишното момиче е пострадало със счупен зъб и оплаквания от болки в корема.

По случая се очаква да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента. Не е ясно дали ще бъдат предприети допълнителни мерки във връзка с управлението на тротинетки в пешеходни зони.