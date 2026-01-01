Шестима мъже бяха задържани от служители на РУ-Велинград след нощно сбиване. Инцидентът се е разиграл малко след полунощ в понеделник.

Двама братя, живеещи в града, направили забележка на група съседи да намалят шума и да не нарушават спокойствието на района. Вместо да се съобразят, купонджиите нападнали двамата мъже и ги пребили.

Двама задържани за жесток побой във Велинград

В резултат на нападението единият брат е с комоцио, а другият с фрактура на челюстта. Пострадалите са транспортирани и настанени за лечение в местната болница.

След получаване на сигнал за случилото се, полицията задържала шестимата извършители на възраст между 16 и 32 години, всички жители на Велинград. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.