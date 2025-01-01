Този уикенд град Пещера ще бъде домакин на третото издание на уникалното за България състезание по шосейно колоездене за аматьори L’Etape BULGARIA by Tour de France.

На старта ще застанат рекорден брой участници в двете дистанции на 58 км и 112 км. Повече от 1100 колоездачи от страната и чужбина (76 от 16 държави) ще се състезават по специален маршрут, подготвен от организаторите по модела и с бранда на легендарната Обиколка на Франция.

L’Etape BULGARIA by Tour de France е масово любителско колоездачно състезание по правилата на Tour de France, насочено към всички които обичат колоезденето и в частност на шосейното колоездене. То се утвърди като една от най-посетените и популярни надпревари в последните две години и това лято отново ще предостави незабравими моменти на българските любители на шосейното колоездене и феновете на легендарната надпревара.

В неделя сутринта участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка за неутрален старт като при професионалистите, състезателите ще дефилират по улиците на Пещера и след преминаване на 4 километра из града, флаг и "остър" старт ще дадат началото на същинската надпревара.

L’Etape BULGARIA за първи път е със старт-финал в Пещера и отново ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани избират един от двата маршрута с дължина съответно от 58 км и 112 км в зависимост от спортната си форма. Тези трасета са предварително проверени, одобрени и категоризирани от експерти, а подробна информация с карта е достъпна в сайта на състезанието.

Шампионите ще бъдат излъчени в четири възрастови категории при мъжете и четири при жените. Двата маршрута тръгват от центъра на Пещера и се насочват на запад към язовир Батак в живописните Родопи. Карането ще бъде по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на професионалните състезания. Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите е на 1350 метра надморска височина при курорта Свети Константин, след което ще продължат по Панорамния път на язовир Батак и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

Участниците в дългата дистанция при мъжете и при жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от голямото състезание TOUR DE FRANCE:

жълтата – най-желаната фланелка в света на колоезденето, символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа

– най-желаната фланелка в света на колоезденето, символ на решителност и победа, за първите на финала (мъж и жена) в етапа зелената – символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в спринтовата отсечка на трасето)

– символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрия спринтьор (победителите мъж и жена в спринтовата отсечка на трасето) бялата на червени точки - символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за „катерачите“ Краля и Кралица на планината (King Of the Mountain)

- символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за „катерачите“ Краля и Кралица на планината (King Of the Mountain) бялата – фланелката-символ на младежки дух и обещаващ характер за най-добър млад състезател сред мъжете и сред жените.

Първите трима мъже и жени в генералното класиране на двете дистанции от L’Etape BULGARIA by Tour de France сега в Пещера ще получат право на безплатно участие в „кулминационното“ L'Etape du Tour 2026 във Франция, което ще се състои по един от оригиналните етапи на предвидения за следващата година Tour de France 2026. Наред с това, всички регистрирали се сега участници в L’Etape Bulgaria 2025 ще могат да се запишат с предимство за този L'Etape du Tour през 2026, заедно с участниците от останалите държави, които организират подобни надпревари с бранда на Тура.

Колоездачната обиколка налага днес от 7:30 ч. до 15 ч. да се ограничи движението по път II-37 Пазарджик – Доспат в участъка от Пещера до местност „Превала“ в района на Батак, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.