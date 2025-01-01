Васил Стефанов - член на ОИК Пазарджик от квотата на партия "Възраждане", е подал оставка, предаде БНР.

Преди дни стана ясно, че за един от кандидатите на партията - Христо Вълков, са надписани 114 преференции, с които той е избран за общински съветник, което в последствие беше коригирано и на негово място беше посочена Ася Фиткина - Спасова от същата партийна листа.

В отговор на поискано от ЦИК обяснение какво е ставало при въвеждането на данните в изчислителния център при обработката на резултатите, от Общинската комисия казват, че подалият оставка Васил Стефанов е диктувал на различни оператори данните от 18-те секции, в които впоследствие - при повторната проверка, се установяват 114 надписани преференции за Христо Вълков.

Изборите в Пазарджик: ЦИК изяснява 114 надписани преференции за един от кандидатите

Членът на ЦИК Георги Баханов запозна колегите си с писмото:

"Обстоятелството, че в конкретния случай "несъответствията" са допускани само при участието на един от членовете на ОИК - Васил Стефанов, говори, че отговорен за тях е той".

Заради манипулиран вот – частично подновен състав на общинския съвет в Пазарджик

Общинската комисия от Пазарджик смята, че следва да бъде сезирана прокуратурата, която да установи дали колегата им е действал умишлено с цел да манипулира резултатите в полза на един кандидат.

В Пазарджик е легитимен Общинският съвет от предишния мандат

ЦИК обсъди писмото на Общинската комисия и ще предложи действия от своя страна, след като се получат и още становища, включително и от фирмата "Информационно обслужване", но председателят Камелия Нейкова коментира, че:

"Отговорността е на цялата Общинска избирателна комисия, не само на един от членовете, но това е въпрос на обсъждане в Централната избирателна комисия".

Оставката на Васил Стефанов е подадена по електронната поща и ще бъде разгледана от ЦИК, когато постъпи в оригинал.