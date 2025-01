Мощно земетресение бе регистрирано тази сутрин в един от свещените градове в китайския автономен район Тибет - Шигаце. Жертвите на мощното земетресение в Тибет доближават 100 души.

Трусът е станал в 9:05 ч. (3:05 ч. българско време), а епицентърът му се намира в Тингри - селски окръг, известен като северната врата към района на Еверест, на дълбочина 10 километра, показват данни на Китайския център за сеизмични мрежи. Геоложката служба на САЩ оцени магнитуда на земетресението на 7,1.

По последни данни са загинали най-малко 95 души, а 130 са били ранени от тибетска страна, съобщи китайската държавна телевизия шест часа по-късно. Няма съобщения за смъртни случаи на други места.

