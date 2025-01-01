Живеем в свят, който е в безпрецедентна конкуренция и надпревара. Борбата е кой пръв ще разработи технологиите, които ще дадат облик на следващите десетилетия. Младото поколение е призвано да участва в усилията, които да превърнат Европа в световен лидер в иновациите в областта на изкуствения интелект. Европа на младото поколение означава най-вече Европа, в която научните изследвания и иновациите са поставени в центъра на нашите икономики. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който изнесе лекция пред студентите от Университета на Черна гора в Подгорица на тема „Европа на младото поколение: ползите от членството в ЕС и уроците от пътя на България“.

Премиерът Желязков беше категоричен, че постигането на целите в областта на цифровите технологии и изграждането на истински цифров единен пазар ще бъдат преломни фактори за производителността и конкурентоспособността на ЕС през следващите години. Именно затова е вече в ход и нов европейски план за просперитет с амбициозни цели за периода 2024-2029 г. и с пакет от спешни мерки с акцент върху научните изследвания и иновациите, производителността, цифровите технологии. Усилено се работи и по осигуряването на достъп до нов суперкомпютърен капацитет, специално предназначен за стартиращите предприятия и промишлеността в областта на изкуствения интелект. Младите таланти на Европа ще могат да се възползват от увеличени разходи за научни изследвания, за да бъде технологичната революция по-бърза и по-силно трансформираща, изтъкна Желязков. По думите му от основно значение е включването на ученето през целия живот в образованието и професионалното развитие. В този контекст е и укрепването на програмата „Еразъм+“, така че повече хора да могат да се възползват от нея.

Главният фокус за Европейския съюз ще остане конкурентоспособността, сигурността и отбраната, европейската социална справедливост, качеството на живот, демокрацията и нашите ценности, изтъкна още министър-председателят Росен Желязков. Премиерът посочи, че пред младото поколение европейци се открива шанса да работят за нова ера на изобретения. Бъдете смели, бъдете любопитни, бъдете непримирими, вярвайте в себе си и бъдете сигурни, че ще бъдете победители, обърна се Желязков към студентите.

Министър-председателят Росен Желязков акцентира също върху дълбоките исторически, културни и духовни връзки между България и Черна гора. Историята изобилства от примери за приятелство, но най-важното е, че днес ние сме заедно в нашия общ европейски път, заяви министър-председателят. Желязков обърна специално внимание на подкрепата на България за европейската интеграция на Черна гора. Поздравяваме Ви за постигнатото и Ви насърчаваме да поддържате курса на реформи, заяви премиерът.

Пред студентите Желязков сподели виждането си за членството в ЕС като извоювано достойнство за един народ, като способност да вярваш в себе си, да отстояваш себе си и в същото време да уважаваш и да си партнираш с другите. Да си независим отдавна не значи да си се оградил от съседите си и от света, в днешните времена се изисква преди всичко осъзнаването на взаимозависимостта на всички държави и народи, осъзнаването на огромната мрежа от търговски, културни, политически, екологични връзки, които ни свързват всички на това земно кълбо, отбеляза премиерът. Според Желязков да си независим днес означава да пазиш и развиваш традициите и ценностите на националния си живот, като в същото време вземаш и даваш стоки, услуги, идеи и знания като така участваш в огромния световен обмен, в огромната световна мрежа. Да си независим днес означава да участваш на равноправни начала в Европейския съюз и НАТО, да отстояваш там твоята гледна точка, да съдействаш заедно с останалите за укрепване на тези съюзи, за просперитета на Европа, за свободата и демокрацията по света, изтъкна още министър-председателят.