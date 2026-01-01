Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява, че няма да му се наложи да нанесе удар по Иран, предадоха световните агенции.

"Ние сме силни. Ние сме финансово могъщи. Ние сме могъщи във военен план. И сега ние имаме самолетоносачна група, която се насочва към една страна, наречена Иран. И се надявам, че няма да се наложи да използваме тази сила", каза Тръмп пред репортери във Вашингтон, докато придружаваше съпругата си Мелания на предпремиерна прожекция на биографичния филм за нея в център "Кенеди".

Той заяви също така, че планира да преговаря с Иран, без да навлиза в детайли с кого планира да говори от иранските представители, предаде Ройтерс.

„Времето изтича“: Тръмп с предупреждение към Иран, Техеран: „С пръст на спусъка сме“

Междувременно министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че американските въоръжени сили ще бъдат готови да изпълнят каквото и да е решение на държавния глава по отношение на Ислямската република, за да гарантират че Техеран няма да развива ядрените си способности, предаде Ройтерс.

"Те не трябва да развиват ядрените си способности. Ще бъдем готови да изпълним всичко, което президентът очаква от министерството на войната", заяви Хегсет по време на заседание на кабинета на Тръмп.

Американски правителствени представители посочиха, че Тръмп обмисля различни мерки по отношение на Иран, но все още не е решил дали да нанесе удари по Ислямската република.

Отношенията между двете страни се обтегнаха след кървавите репресии на Техеран срещу протестиращите през последните няколко седмици.

Тръмп неколкократно отправи заплахи, че ще се намеси, ако Иран продължава да убива протестиращи, но демонстрациите в страната срещу влошилите се икономически условия и политически репресии оттогава намаляха.

Тръмп подчерта също, че САЩ ще се намесят, ако Техеран продължи да развива ядрената си програма след нанесените въздушни удари по ирански ядрени съоръжения от израелските и американските сили през юни миналата година.

Тази седмица Белият дом ще бъде домакин на събитие, в което на отделни преговори ще участват високопоставени израелски и саудитски представители на службите за разузнаване и отбрана и ще бъдат обсъдени евентуални удари срещу Иран.

Първият вицепрезидент на Иран: Страната трябва да се подготви за война

Вчера първият вицепрезидент на Ислямската република Мохамад Реза Ареф, заяви, че страната трябва да бъде готова за война.

"Днес трябва да сме готови за война. Ислямска република Иран никога не е започвала война, но ако такава ѝ бъде наложена, тя ще се защити със сила", заяви той, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.