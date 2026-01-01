Голямо количество от 325 000 къса (16 250 кутии) контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт "Лесово" в товарен автомобил, превозващ мебели, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 26 януари на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът - турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България пакетирани мебели от Турция за Нидерландия и няма друго за деклариране.

След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на товара и превозното средство. В хода на контролните действия инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните мебели в товарното помещение.

Иззети са 325 000 къса (16 250 кутии) цигари с различни търговски марки на обща стойност около 50 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.