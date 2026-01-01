Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обяви по-късно днес избора си за бъдещ ръководител на Управлението за федерален резерв, предаде Франс прес. Това решение е очаквано с нетърпение от пазарите.

При пристигането си за предпремиерната прожекция във Вашингтон на документалния филм "Мелания", посветен на първата дама на Съединените щати, Тръмп поясни, че е избрал "много добър кандидат". Според анализатори това ще бъде Кевин Уорш, бивш член на Борда на управителите на УФР.

Тръмп заяви, че не планира да уволни председателя на Федералния резерв

Мандатът на действащия президент на УФР Джером Пауъл изтича през май тази година. Той бе назначен на поста по време на първия президентски мандат на Тръмп през 2018 г. Републиканският държавен глава обаче често критикува настоящия шеф на УФР заради отказа му да понижи водещите лихви с желания от него темп.

Централната банка на САЩ в сряда остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5 - 3,75 на сто, с което даде нов повод за критики от страна на Тръмп.