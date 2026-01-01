Дългоочаквани отговори или нови загадки – какво носят най-новите космически открития? В събота в „Темата на NOVA” репортерът Рая Ваташка и операторът Любослав Ангелов ще потърсят границата между света, който познаваме и този – скрит в далечните краища на Вселената.

Въпреки дългогодишните проучвания, все още виждаме едва 5% от космическото пространство, признават астрономите. Екипът на NOVA ще заведе зрителите и в Националната астрономическа обсерватория в Рожен, където български изследователи разбулват мистериите около древни галактики и новооткрити звезди и комети. Освен в наблюдението на космически обекти, все повече български специалисти участват и в развитието на нови технологии.

Оказва се, че наши учени са разработили материал от въглеродни нишки, който може да замени алуминия в космическите апарати, защото е много по-здрав, лек и гъвкав. Сред пробивите на български инженери са и микрочипове – специално направени за приложения в Космоса, защото са устойчиви на радиация. Дават ли модерните технологии и възможност да надникнем отвъд познатото – в тъмната космическа материя и енергия? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Очаквайте „Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA“ на 31 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.



