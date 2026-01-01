Гръцката икономика изглежда е изминала дълъг път от годините на кризата. Разходите по заеми са спаднали значително, достъпът до финансовите пазари е станал много по-лесен, а страната вече се възприема с по-голямо доверие от международните инвеститори. На фона на икономическото възстановяване на Гърция пред страната се открива нова перспектива: възможно завръщане към развитите пазари. Въпреки това анализаторите отбелязват, че връщането към „нормалност“ може да донесе и нови рискове, особено с оглед на нарастващата уязвимост на гръцката икономика към външни сътресения, съобщи „Евронюз“.

Според анализ, публикуван от Матияс Гневох, анализатор в Европейския механизъм за стабилност (ESM), европейските пазари на държавни облигации в голяма степен са се реконсoлидирали след 2019 г., след години на фрагментация, последвали дълговата криза в еврозоната. За Гърция това означава ясно подобрение на условията за финансиране. През май 2025 г. доходността по десетгодишните гръцки държавни облигации спрямо германските бундове спадна под 80 базисни пункта за първи път от 2007 г. насам. Тези нива напомнят периода преди кризата, когато държавните облигации в еврозоната се възприемаха от пазарите като почти равностойни.

Това развитие отразява силното възстановяване на гръцката икономика през последните години, характеризиращо се със стабилни темпове на растеж, устойчиви фискални излишъци и последователно намаляване на съотношението дълг към брутен вътрешен продукт от 2021 г. насам.

Завръщането на инвеститорите



Наред с по-ниските разходи по заеми, Гърция е изправена пред второ важно развитие. MSCI Inc. започна публична консултация относно възможната прекласификация на гръцкия фондов пазар от категорията „Развиващи се пазари“ към „Развити пазари“.

MSCI е един от водещите световни доставчици на борсови индекси, пазарни данни и анализи. Нейните индекси се използват от инвеститори, фонд мениджъри, банки и застрахователни компании по целия свят при вземането на инвестиционни решения и създаването на финансови продукти. Чрез анализа на рисковете и възможностите MSCI действа като своеобразен „общ език“ за глобалните пазари, като пряко влияе върху движението на международния капитал. В практическо отношение подобно повишение на статута би означавало, че гръцкият пазар се възприема от международните инвеститори като по-зрял и надежден. Много големи инвестиционни фондове, включително пенсионни и институционални инвеститори, базират разпределението на активите си именно на индексите на MSCI. Включването в категорията „Развити пазари“ би направило Гърция „видима“ за по-широка и по-стабилна инвеститорска база.

Това би могло да доведе до увеличен приток на капитал към гръцкия фондов пазар, по-голяма ликвидност за публично търгуваните компании и по-ниски разходи за финансиране за бизнеса. В същото време подобен ход би представлявал силен сигнал за доверие към цялостния международен имидж на страната.

MSCI вече признава, че Гърция отговаря на критериите за икономически растеж и е постигнала напредък по отношение на достъпа до пазара и оперативната му ефективност. В миналото основната пречка беше размерът и ликвидността на пазара, но тези въпроси сега се преразглеждат в контекста на по-широката интеграция на европейските финансови пазари. Окончателното решение се очаква до края на март 2026 г., като евентуалното прилагане вероятно ще бъде включено в прегледа на индексите през август 2026 г.

Нови рискове в по-„интегрирана“ среда



Въпреки това както анализаторът от ESM, така и други институции подчертават, че реинтеграцията в европейския икономически „мейнстрийм“ носи не само ползи. По-силно интегрираните пазари означават и по-силни трансгранични ефекти между държавите. На практика това означава, че доходността по гръцките облигации вече е много по-силно повлияна от развитието в големите икономики на еврозоната. Например мащабното фискално разширяване, обявено в Германия през март 2025 г., доведе до повишение с около 35 базисни пункта на доходността по германските десетгодишни облигации, като гръцките доходности последваха почти същата траектория.

Макар тази корелация да е признак за завръщане към европейската нормалност, тя също така увеличава излагането на Гърция на външни рискове, които не са пряко свързани с вътрешното икономическо представяне на страната.

Баланс между напредък и предпазливост



Анализаторът от ESM предупреждава, че въпреки значителното стесняване на спредовете, рискът от повторното им разширяване остава, особено ако икономическите условия в еврозоната се влошат или настъпят непредвидени международни събития. Търговски напрежения или неочаквани фискални решения в големи икономики могат пряко да повлияят върху разходите по заеми на Гърция.

В тази среда постигнатият напредък е значим, но не е гарантиран. Поддържането на предпазлива фискална политика, по-нататъшното намаляване на дълга и укрепването на устойчивостта на икономиката остават ключови условия, за да се гарантира, че ползите от завръщането към европейската „нормалност“ ще бъдат трайни.