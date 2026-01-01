Полицията арестува един човек, заподозрян в хвърляне на бомба срещу дома на популярния сръбски попфолк певец Здравко Чолич, докато друг човек се издирва, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи, предава РТС.

Задържаният С. М. , роден през 1993 г., е обвинен в престъплението "неразрешено производство, притежаване, носене и трафик на оръжия и взривни вещества и причиняване на обща опасност в съучастие" и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 48 часа, се казва в съобщението. Това предава кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

Министерството на вътрешните работи заяви още, че има съмнение, че С. М. и друго издирвано лице са дошли пред семейния дом на Чолич в белградския квартал Дедине на 3 февруари около 4:52 ч. сутринта, където са активирали и хвърлили ръчна граната в двора.

Вследствие на нападението няма пострадали, но са причинени материални щети.

След като срещу дома му в Белград беше хвърлено взривно устройство, певецът Здравко Чолич заяви, че всички членове на семейството му са добре и че е той се намира в столицата на Хърватия Загреб, където довършва своя нов албум.