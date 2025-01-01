Опустошителни ветрове и пороен дъжд връхлетяха Ямайка, след като ураганът „Мелиса“ достигна сушата — най-силната буря, която някога е удряла островната държава, и една от най-мощните, регистрирани в историята.

Изключително разрушителната система от пета категория все още се движеше бавно през Карибите, обещавайки катастрофални наводнения и животозастрашаващи условия, тъй като устойчивите ветрове достигаха до 295 километра в час.

„Това е изключително опасна и животозастрашаваща ситуация!“, предупреди Националният център за урагани на САЩ, призовавайки жителите да останат на сигурно място и далеч от прозорци, дори по време на краткото затишие, което ще настъпи при преминаването на окото на бурята.

EPA/БГНЕС

Скоростта на вятъра на „Мелиса“ надвишава дори тази на някои от най-силните урагани в близката история, включително „Катрина“ от 2005 г., която опустоши американския град Ню Орлиънс.

„За Ямайка това ще бъде бурята на века досега“, заяви Ан-Клер Фонтан от Световната метеорологична организация.

До момента седем души – трима в Ямайка, трима в Хаити и един в Доминиканската република – вече са загинали заради влошаващите се условия, но властите се опасяват, че мнозина пренебрегват призивите да потърсят убежище.

„Ямайка, сега не е моментът да бъдете смели“, заяви министърът на местното самоуправление Дезмънд Макензи на пресконференция.

Той изрази съжаление, че много от около 880-те подготвени убежища в страната остават почти празни.

БГНЕС

Комбинацията от приливни вълни и проливни дъждове, които вероятно ще се измерват във футове, а не в инчове, може да предизвика смъртоносни наводнения и свлачища.

„Пазете се, Ямайка!“, написа в социалната мрежа X олимпийският спринтьор Юсейн Болт, един от най-известните жители на острова.