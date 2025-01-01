Ураганът "Ерин" се засили до четвърта категория днес, съобщи американският Национален център за ураганите (НЦУ), който издаде предупреждение за опасни подводни течения по Източното крайбрежие на САЩ тази седмица, предаде Ройтерс.

Ураганът се намира на около 1555 км югоизточно от нос Хатерас, щата Северна Каролина.

"Очаква се допълнително засилване през следващите 12 часа, последвано от постепенно отслабване", посочи НЦУ.

Вълните, предизвикани от "Ерин", ще засегнат части от северните Подветрени острови, Вирджинските острови, Пуерто Рико, Испаньола и островите Търкс и Кайкос през уикенда, съобщи НЦУ. Вълните ще стигнат до Бахамите, Бермудските острови и източното крайбрежие на САЩ в началото на следващата седмица.