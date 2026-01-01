Украйна ще отвори 10 центъра за износ на оръжие в Европа, включително в балтийските и северноевропейските страни, през 2026 г. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски, съобщи „Киев Индипендънт“.

Зеленски обяви и предстоящото производство на украински дронове в Германия. „В средата на февруари ще стартира производството на нашите дронове в Германия. Аз ще получа първия дрон. Това е напълно функционираща производствена линия. В Обединеното кралство вече функционират подобни производствени линии. Всички те са украински технологии“, написа той в Telegram.

„Днес сигурността на Европа се гради върху технологиите и дроновете. Има няколко различни проекта. Всичко това ще се основава до голяма степен на украински технологии и украински специалисти“, пише още Зеленски.

Украйна стига до своя „максимум“ – увеличава производството на дронове и роботи

Износът на отбранителни технологии и откриването на производствени линии за оръжие в партньорски страни са част от по-широките усилия за интернационализиране на производството на оръжие в Украйна, тъй като производственият капацитет на дроновете надхвърля финансирането.

Новината следва инструкцията на Зеленски от октомври към Министерството на отбраната да започне „контролиран износ“ на украинско оръжие в чужбина от ноември 2025 г.

Съгласно предложената система, Украйна ще изнася военно оборудване, което има в излишък, и ще използва печалбите за закупуване на спешно необходими оръжия.

Отбранителният сектор на Украйна – и по-специално нейната индустрия за производство на дронове – претърпя бум от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Появиха се над 200 компании за производство на дронове, много от които произвеждат евтини, адаптивни системи, които промениха облика на съвременната война.