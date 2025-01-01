Украинските сили съобщиха, че продължават боевете в Покровск, важен логистичен център в източната част на Донецка област, който Москва твърди, че е превзела след месеци на интензивни сражения.

Ден по-рано руското министерство на отбраната публикува видео, на което се вижда как руски войници издигат знамето на страната си над централния площад в Покровск, предаде АФП.

„Операциите по претърсване и щурмуване, както и ликвидирането на врага в градските райони, продължават в Покровск“, написа източното командване на украинската армия в социалните мрежи.

Русия заяви, че е превзела украинските Покровск и Вовчанск, Путин изрази задоволство

Командването каза също – без изрично да отрича твърдението на Москва – че руските войски, които бяха забили знаме в центъра на града, са били отблъснати.

То добави, че руските сили са се възползвали от лошите метеорологични условия, за да навлязат в центъра на пътния и железопътен възел, който е имал около 60 000 жители, преди Москва да нападне Украйна през февруари 2022 г.

Анализ на АФП на данни от американския Институт за изследване на войната (ISW) показа тази седмица, че миналия месец руската армия е постигнала най-голямото си настъпление в Украйна от ноември 2024 г. насам.