Американският президент Доналд Тръмп каза отново снощи, че Украйна има шанс да си възвърне територия, предаде Ройтерс.

"Според мен те (украинците - бел. ред.) имат шанса да сторят това, защото аз наблюдавам начина, по който действа Русия и какво Русия прави. Аз съм крайно недоволен от това, което върши Русия", отбеляза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Преди два дни държавният глава на САЩ, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния й вид и може би да отиде дори по-далеч" спрямо Русия.

Русия води от три години война, която "една истинска военна сила" би могла да спечели за по-малко от седмица. "Това не е постижение на Русия - страната действително изглежда като "книжен тигър", каза още американският президент.

Според американския външен министър Марко Рубио, предизвиканото от Русия забавяне на мирния процес в Украйна е довело до промяна в отношението към Москва. Тръмп е проявил "изключително търпение" и се е надявал на дипломатически пробив. Но това не само е довело до стагнация, "а и сме навлезли в фаза на потенциална ескалация. Напоследък атаките бяха исторически голям брой".