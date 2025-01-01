Втората фаза на реформите в Държавната данъчна служба на Киргизстан ще започне веднага след новогодишните празници, обяви председателят ѝ Алмамбет Шикмаматов, цитиран от националната новинарска агенция КАБАР.

Според него ключов елемент от втората фаза ще бъде прилагането на новия модул за електронно счетоводство КЕЗЕТ.

„По същество данъчният инспектор ще бъде заменен с модул изкуствен интелект. Човешкият фактор ще бъде напълно елиминиран. Благодарение на КЕЗЕТ ще сме способни да следим движението на всеки продукт, от производството и вноса до касовата бележка“, заяви той.

Шикмаматов отбеляза, че КЕЗЕТ се основава на естонски решения, признати за едни от най-добрите в цифровизацията на обществените услуги.

„КЕЗЕТ ще елиминира субективността в инспекциите, автоматично ще разкрива несъответствия в декларациите, ще минимизира броя инспекции и напълно ще елиминира риска от корупция. Насрочили сме изпитателното стартиране на КЕЗЕТ през януари. Ще са необходими шест месеца за адаптация, обучение и фини настройки“, обясни председателят.