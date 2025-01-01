Според проучване, публикувано, за хората е станало почти невъзможно да разграничат музиката, създадена от изкуствен интелект, от тази, създадена от хора.

Проучвателската компания Ipsos помоли 9000 души да послушат два клипа с музика, създадена от изкуствен интелект, и един с музика, създадена от хора, в проучване, проведено за френската стрийминг платформа Deezer.

„97% не можаха да разграничат музиката, създадена изцяло от изкуствен интелект, от тази, създадена от хора“, заяви Deezer, цитирана от АФП.

Проучването излезе, след като песен в стил кънтри с гласа на мъжки певец, създадена от изкуствен интелект, достигна за първи път тази седмица върха на американските класации.

„Walk My Walk“ на Breaking Rust – артист, за когото американските медии широко съобщават, че се захранва от генеративна AI технология – достигна първото място в класацията на списание Billboard за цифрови продажби на кънтри песни, според данни, публикувани на 10 ноември.

Deezer твърди, че повече от половината от анкетираните се чувстват неудобно, че не могат да разграничат разликата.

Анкетьорите зададоха и по-общи въпроси за влиянието на изкуствения интелект, като 51% от анкетираните посочиха, че технологията ще доведе до по-ниско качество на музиката на стрийминг платформите, а почти две трети смятат, че тя ще доведе до загуба на творчество.

„Резултатите от проучването ясно показват, че хората се интересуват от музиката и искат да знаят дали слушат песни, създадени от изкуствен интелект, или от хора“, каза Алексис Лантерние, главен изпълнителен директор на Deezer.

Deezer съобщи, че не само е имало скок в качването на AI-генерирано съдържание на платформата, но то намира и слушатели.

През януари една от десет песни, стриймвани всеки ден, беше изцяло AI-генерирана. Десет месеца по-късно този процент е скочил до над една от три, или почти 40 000 на ден.

80% от анкетираните искат музиката, генерирана изцяло от AI, да бъде ясно обозначена за слушателите.

Deezer е единствената голяма платформа за стрийминг на музика, която систематично обозначава съдържанието, генерирано изцяло от AI, за потребителите.

Проблемът придоби популярност през юни, когато групата The Velvet Sundown изведнъж стана популярна в Spotify и едва на следващия месец потвърди, че всъщност става дума за съдържание, генерирано от AI.

Най-популярната песен на AI групата е била стриймвана над три милиона пъти.

В отговор Spotify заяви, че ще насърчи артистите и издателите да се присъединят към доброволен кодекс на индустрията за разкриване на използването на AI в музикалната продукция.

Проучването на Deezer беше проведено между 6 и 10 октомври в осем държави: Бразилия, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Япония, Нидерландия и САЩ. | БГНЕС