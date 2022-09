се прощава днес със своятаЦелият свят е притихнал и вперил поглед натам.ще се състои в. На нея ще присъстват стотици високопоставени лидери и политици, сред които и българският президент Румен Радев.След товаще бъде пренесен с кралска катафалка ви поставен до този на съпруга й принц Филип. Това ще сложи край и на 11-дневния национален траур в Обединеното кралство.

", довери човекът, който ще води церемонията, цитиран от ДПА.Главният свещеник на Уестминстърското абатство д-р Дейвид Хойл каза, че това ще бъдеХойл каза още, чеи затова трябва да бъде визуално ефектно и грандиозно. Целта "отчасти е да си припомним значимостта на (Елизабет Втора), нейното място в историята, (важната й роля) за (Великобритания) и Общността на нациите", посочи той.В същото време главният свещеник на Уестминстърското абатство отбеляза, че "това е погребение. Има скърбящо семейство. Личната скръб в основата на това наистина е важна."

Междувременно погребението на кралица Елизабет Втора налага Лондон да организирапровеждана някога в британската столица, предаде Асошиейтед прес.Кметът Садик Хан каза, че траурната церемония представлява, тъй като стотици хиляди жители и гости на града ще изпълнят централните му части, а списъкът с официални лица включва 500 души, сред които императори, крале, кралици, президенти, премиери и други лидери от целия свят.", заяви Хан.

Стюарт Кънди, висш представител на лондонската полиция, каза, чев историята на Лондон и ще е по-трудна и от тази за олимпиадата през 2012 г.Днескато ще пристигнат подкрепления от цяла Великобритания. Стотици доброволци от въоръжените сили ще изпълняват организационни функции по маршрута на погребалното шествие., която се ръководи от високотехнологичен център, разположен близо до моста "Ламбет" в района на парламента. Уличната канализация и кошчетата за отпадъци се проверяват и запечатват. По покривите ще бъдат разположени полицейски наблюдатели, по улиците ще се движат служители на реда с полицейски кучета, река Темза ще бъде охранявана от военнослужещи от флота, ще има и конна полиция.

на покойната британска кралица Елизабет Втора, предаде АП.Към синовете на новия крал Чарлз Трети -се присъединиха шестимата им братовчеди: Зара Тиндъл и Питър Филипс - деца на принцеса Ан, дъщерите на принц Андрю - принцесите Биатрис и Юджини, и децата на принц Едуард - Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, виконт Севърн.

