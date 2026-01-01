Британският актьор Джон Нолан, познат с ролите си във филмите „Батман“: В началото и „Дюнкерк“, е починал на 87-годишна възраст, съобщава “Metro”.

Смъртта му е настъпила на 11 април, като причината не е публично оповестена. Новината е потвърдена от местното издание „Стратфорд ъпън Ейвън Хералд“.

Нолан е чичо на отличения режисьор Кристофър Нолан и през годините участва в редица негови продукции, включително криминалния трилър “Следене”. Сред по-известните му роли са Ник Фонт в минисериала „Шаби Тайгър“ от 1973 г., както и членът на управителния съвет на „Уейн Ентърпрайсис“ Дъглас Фредерикс в „Батман: В началото“. Той се появява и в промоционалните сегменти „Gotham Tonight“ за Черният рицар, както и във Черният рицар: Възраждане, където ролята на Батман е изпълнена от Крисчън Бейл.

Във военната драма „Дюнкерк“, с участието на актьори като Килиън Мърфи, Марк Райлънс, Бари Кеоган и Хари Стайлс, Нолан играе сляп мъж, който посреща завръщащите се войници.

Последната му поява на екран е през 2024 г. в научнофантастичния сериал “Дюн: Пророчество”, където играе председателя на Висшия съвет.

В последните години гласът му се използва в развлекателните програми на „Дискавъри Ченъл” за бордни системи на международни авиокомпании.

Роденият в Лондон театрален актьор има и богата сценична кариера. Завършва престижния Драматичен център в столицата като част от първия му випуск. Преди да навлезе в телевизията и киното, работи две години с Кралската шекспирова компания, където участва в постановки като „Юлий Цезар“ и „Веселите уиндзорки“ в театъра „Ричмънд“.

Нолан оставя съпругата си Ким Хартман, известна с „Ало, ало!“, за която се жени през 1975 г. Двамата имат син Том и дъщеря Миранда, както и двама внуци – Дилън и Кара.

След новината за кончината му Хартман го описа като „свободен дух, който винаги знаеше какво иска и действаше по свои правила“. „Беше единственият наистина оригинален мислител, когото познавах. Изразителен, интелигентен и с анархично чувство за хумор, винаги беше готов да види и двете страни на всеки спор“, добави тя.

Почитатели също изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, отдавайки почит към неговото творчество.