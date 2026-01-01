В стремежа към по-здравословен начин на хранене все повече хора търсят алтернатива на захарта. Един от продуктите, който набира популярност през последните години, е стевията – естествен подсладител с растителен произход.

Стевията се извлича от растението Stevia rebaudiana, което произхожда от Южна Америка. Листата му съдържат съединения, наречени стевиолови гликозиди, които са многократно по-сладки от захарта, но практически не съдържат калории.

Едно от основните предимства на стевията е, че не повишава нивата на кръвната захар, което я прави подходяща за хора с диабет или такива, които се стремят да ограничат приема на захар. Освен това тя не допринася за развитието на кариеси и се използва широко като заместител на захарта в напитки и десерти.

На пазара стевията се предлага под различни форми – прах, течност или таблетки. Често тя се комбинира с други съставки, за да се постигне по-балансиран вкус, тъй като в чист вид може да има леко горчив послевкус.

В кухнята стевията може да се използва за подслаждане на кафе, чай, сладкиши и домашни десерти. Важно е обаче да се има предвид, че количествата са значително по-малки в сравнение със захарта, заради високата ѝ сладост.

Специалистите съветват при избора на продукти със стевия да се обръща внимание на състава, тъй като някои варианти съдържат добавени подсладители или пълнители.

С нарастващия интерес към здравословното хранене, стевията постепенно се утвърждава като предпочитан избор за хората, които искат да намалят захарта, без да се отказват от сладкия вкус.