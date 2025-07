Главният изпълнителен директор на базираната в Ню Йорк технологична компания Astronomer Анди Байрън подаде оставка, след като беше забелязан да прегръща служителка на концерта на Coldplay, съобщи Си Ен Ен.

Според публикация в LinkedIn, бордът на директорите на Astronomer е приел оставката на Байрън и ще започне да търси следващия си шеф.

В предишно изявление компанията коментира случая, като в публикация в X заяви, че е започнала „официално разследване“ по случая.

„Бордът на директорите започна официално разследване по този въпрос и съвсем скоро ще споделим допълнителни подробности“, се казва в изявлението.

Хванаха шеф на IT компания в изневяра на концерт на Coldplay (ВИДЕО)

NEW: CEO Andy Byron and HR head Kristin Cabot from Astronomer caught having an affair on the jumbotron at Coldplay’s Boston concert pic.twitter.com/QloKq6n5NO