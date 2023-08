, който бешеотпо време наминалата седмица, заяви в статия, публикувана във вестникче той е заложник и призова САЩ и цялата международна общност да възстановят конституционния ред в страната му, предаде Ройтерс.предупреди, че ако превратът успее, "той ще има опустошителни последици за нашата страна, нашия регион и целия свят"., че делегацията на), пристигнала в Ниамей, за да намери изход от кризата в Нигер, е отпътувала от страната няколко часа по-късно, без да се е срещнала с водача на хунтата, предаде Франс прес, като се позова на един от пратениците.Той уточни, че не е имало среща нито с водача на хунтата, генерал Абдурахаман Чиани, който пое властта в страната миналата седмица, нито със сваления президент

#BREAKING EU 'strongly condemns' blocking of France 24 and RFI broadcasts in Niger pic.twitter.com/4VMHtijy28