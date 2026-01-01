Сирийското правителство и подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (СДС) се споразумяха днес за незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня на всички фронтове след продължили дни боеве, при които правителствените въоръжени сили напреднаха в контролираните от кюрдите територии в североизточната част на страната, предаде Ройтерс.

Американският пратеник Том Барак приветства споразумението, включващо примирие, обявено между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, след като правителствените сили напреднаха в кюрдските райони в северната и източната част на страната, предаде АФП.

„Това споразумение и примирие представляват решаващ поврат, при който бившите противници приемат партньорството вместо разделението“, написа Барак в X. Пратеникът се срещна с Шараа в Дамаск днес и с Абди ден по-рано в Ербил, Ирак.

Според издаден днес от сирийското президентство документ прекратяването на огъня ще бъде успоредно с изтеглянето на всички свързани със СДС сили на изток от река Ефрат.

Според изявлението споразумението включва сливане на всички сили на СДС с министерствата на отбраната и вътрешните работи след извършване на необходимите проверки за сигурност.

Правителството също така незабавно и напълно ще поеме във военно и административно отношение контролираните от кюрдите провинции Дейр аз Зор и Ракка. Всички гранични пунктове, газови и петролни находища в района също ще бъдат предадени на сирийското правителство.

СДС ще се ангажират с евакуацията извън страната на всички несирийски лидери и сили, свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК).

Документът, публикуван от сирийското президентство, показва подписите както на сирийския президент Ахмед ал-Шараа, така и на ръководителя на СДС Мазлум Абди.

Сирийските държавни медии цитират Аш Шараа, който зави, че ще се срещне с Абди утре.