🚨🇩🇿 Imane Khelif shows off her new makover after winning the 2024 Olympics pic.twitter.com/EQFUeQHiv0 — The Saviour (@stairwayto3dom) August 15, 2024

Imane Khelif shows off the results of new makeover. pic.twitter.com/iPgbEK63CN — Oli London (@OliLondonTV) August 15, 2024

La pugile algerina Imane Khelif, medaglia d'oro alle olimpiadi di Parigi 2024. pic.twitter.com/kPEEf62KAu — Degree Stem. (@Daline_Dee_99) August 15, 2024

my girl Imane Khelif with the President of Algeria 🇩🇿🤍✨ pic.twitter.com/FAoOgwQu4j — 𝗬𝗢𝗨𝗦𝗥𝗔❄️٭ (@yousra_ay) August 14, 2024

Алжирската боксьорка Иман Халиф демонстрира за първи път бляскава и нежна визия в нов видеоклип тази сряда, след като спечели златния си медал наВъв видеоклипа, споделен на страницата на Beauty Code в Instagram, Халиф- която беше в центъра на скандали относно половата си идентичност по време на участието си на Игрите в Париж - първо се вижда в черна блуза, с вързана на опашка коса, докато замахва към камерата с боксови ръкавици, преди клипът да премине към 25-годишната спортистка с разпуснати къдрици, розови сенки за очи и бляскав гланц за устни.Тя допълва флоралната си рокля и бели висящи обици във формата на цветя с олимпийския златен медал, който получи, след като победи китайкатаминалия петък.Олимпийското пътешествие на Хелиф привлече световното внимание след двубоя ѝ в първия кръг срещу италианката, която се предаде след 46 секунди и заяви: „Никога не съм получавала такъв удар“.Хелиф, която е биологична жена и не се определя като транссексуална, заяви в скорошно интервю, че това изпитание „ми е повлияло много“.Отзвукът се засили, тъй като високопоставени личности като главния изпълнителен директор на Xи бившия президентпоставиха под въпрос пола на Хелиф.Тя беше дисквалифицирана от Световното първенство по бокс през 2023 г. за това, че не е преминала неуточнен тест за допустимост на пола, според МБА - ръководеният от Русия ръководен орган, с който МОК вече не се асоциира.