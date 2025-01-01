Руска ракетна атака тази нощ срещу украинската столица Киев отне живота на дете и млада жена, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.
След нападението на последния етаж на административна сграда в столичния Печерски район е пламнал пожар, каза на свой ред началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко в публикация в социалните мрежи. Димът се издига от покрива на Министерския съвет, над сградата прелитат хеликоптери, които изсипваха кофи с вода върху покрива.
🇷🇺#Russia bombed "Cabinet of Ministers" building in the capital #Kyiv 🇺🇦#Ukraine pic.twitter.com/VCXQazXz0i— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 7, 2025
Покривът и горните етажи на сградата на Министерския съвет в Киев, където се помещава украинското правителство, бяха повредени при руската атака, съобщи премиерът Юлия Свириденко.
Тялото на детето, което е било на 1 година, бе открито под развалините, уточни Ткаченко, цитиран от Асошиейтед прес.
⚡ BREAKING: Russian drone attack on Kyiv kills 2 people and injures 11.#Ukraine #Kyiv #Russia #Breaking pic.twitter.com/9FbqOGjL6a— Breaking News World (@WorldAlertHi) September 7, 2025
Ракетната атака прекъсна енергоснабдяването на някои места в Киев. Ройтерс и АП информират, че гъст дим се издига в центъра на столицата на Украйна над сградата на седалището на украинското правителство в Печерски район, в която се намират кабинетите на министрите.
Тази нощ Украйна и Русия си размениха удари с дронове, след които се разразиха пожари. Жилищни сгради в украинската столица Киев бяха сериозно повредени и освен двете жертви още 11 души са ранени, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от ДПА.
През нощта експлозии имаше също така и в градовете Одеса, Харков, Днепър (Днипро на украински език), Запорожие и Кривой Рог.
KYIV EN CE MOMENT MÊME❗️— Katia Ivanovna-Kudrjavcev 🇫🇷🇪🇺🇺🇦🇨🇦🇬🇱 (@dusud_kiki) September 7, 2025
SI LONDRES 🇬🇧 ressemblait à ça, toutes les chaînes de télévision de la planète en parleraient.
SI BERLIN 🇩🇪 était ainsi, les gens s'en soucieraient.
SI WASHINGTON DC 🇺🇲 était ainsi, la Russie n'existerait plus.
🤬🤬🤬https://t.co/5K5yjHGP1I https://t.co/Z8xga0nCN7