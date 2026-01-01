САЩ заплашили да преустановят режима на оръжейните доставки за Украйна, за да принудят Киев да прекрати ударите си дълбоко в руската територия срещу енергийна инфраструктура, съобщи днес британският в. "Файненшъл таймс“, предаде Ройтерс, уточнявайки че публикацията се е появила, след като американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна.

Според публикацията европейски представители, които са разговаряли с представители на САЩ или са били информирани за подобни разговори, заявяват, че Вашингтон е оказал натиск върху европейските правителства и Киев в опит да спре атаките срещу руските петролни рафинерии. Агенция Ройтерс уточнява, че до момента не е успяла да потвърди информацията на британския вестник.

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Освен това според "Файненшъл таймс" от САЩ дошли заплахи за край на споделянето на разузнавателна информация, както и на финансиране по програмата на НАНО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) за закупуване на американско оръжие от трети страни и доставката му в Украйна.

"Те звънят в Киев... Звънят на всички (в Европа)“, е заявил служител, получил обаждане от представител на американското Министерство на отбраната, цитиран в материала, посочва Ройтерс.