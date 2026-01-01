Съединените щати и Дания ще предоговорят отбранителния пакт за Гренландия от 1951 г., съобщи източник, запознат с разговорите между президента Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

По думите му европейските съюзници ще вземат мерки за засилване на сигурността в Арктика. Въпросът за поставяне на американски военни бази в Гренландия под суверенитета на САЩ не е бил обсъждан.

Договорът от 1951 г. предоставя на Съединените щати значителна роля в отбраната на Гренландия и им позволява да разполагат с военни бази на територията ѝ. Съгласно договора Съединените щати „поемат правното задължение да защитават Гренландия от всяко нападение“. Американско военно присъствие на острова съществува още от Втората световна война.

Споразумението за отбрана на Гренландия от 1951 г. позволява на САЩ да запазят трите си основни военни бази – Туле, Нарсарсуак и Сондестром – както и да създават нови бази или „отбранителни зони“, ако това бъде счетено за необходимо от НАТО. Документът дава право на американските войски свободно да използват и да се придвижват между тези бази. САЩ имат юрисдикция върху отбранителните зони, но без да накърняват датския суверенитет над Гренландия.

След подписването на споразумението Съединените щати постепенно закриват всички свои военни бази в Гренландия, с изключение на космическата база Питуфик, бившата авиобаза Туле.

Съгласно споразумението от Игалико от 2004 г. САЩ са длъжни да информират Дания и Гренландия за всякакви предложени промени, макар формално съвместно вземане на решения да не се изисква. Откриването на нови американски бази в Гренландия би изисквало съгласието на Дания по силата на договора от 1951 г., както и одобрение от правителството на Гренландия съгласно Закона за самоуправление от 2009 г.