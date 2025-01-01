Руските сили са атакували тролейбусното депо в Херсон с артилерия през нощта, като са повредили контактната мрежа, ремонтните помещения, административната сграда и 19 тролейбуса. Това съобщи във „Фейсбук“ началникът на военната администрация на града Ярослав Шанко, цитиран от Укринформ.

„През нощта, в продължение на около час и половина, руските окупатори са обстрелвали района на тролейбусното депо“, се казва в изявлението.

Както се отбелязва, обстрелът е повредил контактната мрежа, ремонтните помещения и административната сграда. Деветнадесет тролейбуса са повредени - прозорците са счупени, рамите са деформирани. Няма пострадали служители на общинското предприятие.

Специалисти в момента оценяват степента на щетите. Електрическият обществен транспорт в Херсон е временно спрян.

Местната администрация съобщава, че към 8:00 часа по градските маршрути се движат 48 автобуса.

Междувременно украинската армия е нанесла два удара с дрон по депо за гориво в село Хвардийске в Крим, съобщи Укринформ, цитирайки „Кримски вятър“ – канал в „Телеграм“.

„Два удара са регистрирани в депото за гориво ATAN в Хвардийске“, се казва в съобщението.

Отбелязва се, че в близкото село Красна Зорка отломки от дрон, свален от руски противовъздушни системи, са паднали върху жилищни сгради. Покривът на една къща е изгорял, а на други две покривите са били взривени. В момента няма информация за жертви.

„Укринформ“ припомня, че в нощта на 10 ноември части от украинските Сили за специални операции нанесоха удар по депото за гориво в Хвардийске.