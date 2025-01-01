То не носи името на гръцкия бог на морето случайно. „Посейдон“ – следващото руско ядрено оръжие – е представяно като средство, което може да унищожава крайбрежни градове. Официално това е безпилотно подводно превозно средство (UUV) – хибрид между торпедо и подводен дрон. С ядрени бойни глави „Посейдон“ би могъл да създава радиоактивни вълни с катастрофални последици, пише френското издание „Слейт“.

Анализатори смятат, че подводният дрон може да носи бойна глава с мощност около две мегатона – сто пъти по-разрушителна от бомбите над Хирошима и Нагасаки през 1945 г., които са били съответно 0,015 и 0,021 мегатона. Владимир Путин твърди, че „Посейдон“ ще може да предизвиква радиоактивни цунамита, макар експертите да са разделени около реалната сила на подобни вълни.

През октомври 2025 г. „Посейдон“ е преминал важен етап. Ройтерс съобщи, че за първи път дронът-торпедо е бил изстрелян по време на тест от подводница-носител. Путин се похвали с това при посещение на ранени руски войници от украинския фронт и заяви, че няма начин „Посейдон“ да бъде спрян. По думите му подводният апарат е „по-бърз от всички съвременни кораби“. Експерти оценяват скоростта му на около 185 км/ч.

Първите планове за „Посейдон“ изтекоха още през 2015 г. по руската телевизия. Изпитанията продължават от 2018 г. На дрона се приписват дължина около 20 метра и обсег до 10 000 км, което го поставя сред междуконтиненталните оръжия. Така например Сан Франциско е в обсега му – разстоянието от източната част на Русия до Калифорния е едва 6000 км.

Независимо дали ще предизвика „само“ огромна вълна или истинско цунами, детонация на „Посейдон“ би била опустошителна за всичко живо по крайбрежието. „Когато ядрени оръжия експлодират на морското равнище или под него, те засмукват и замърсяват частици от земята и водата, а радиацията се задържа много дълго във водата“, заяви пред „Бизнес Инсайдър“ експертът по ядрени оръжия Стивън Шварц.

Глобална и „политическа“ надпревара във въоръжаването

След Втората световна война САЩ проведоха 24 ядрени изпитания на атола Бикини в Маршаловите острови. Повече от 60 години след последния взрив районът остава силно радиоактивен и дори риболовът или животът там са опасни.

Русия не работи само по „Посейдон“. Няколко дни преди теста на дрона, на 21 октомври, руската армия съобщи за успешен опит на „Буревестник“ – ракетен комплекс с изключително голям обсег. По думите на началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, ракетата е изминала 14 000 км за 15 часа. На 22 октомври е проведен и друг, по-конвенционален ядрен тест.

Макар „Посейдон“ и „Буревестник“ да се представят като напълно нови типове оръжия, не всички специалисти са разтревожени. Павел Подвиг, изследовател към Института на ООН за разоръжаване, каза пред Ен Би Си Нюз, че новата ракета е по-скоро „политическо послание“.

Путин твърди, че тези иновации не би трябвало да изненадват никого. „Русия, както и всички ядрени сили, развива своя атомен арсенал и стратегически потенциал. Всички тези нови оръжия се обявяват отдавна“, заяви той през ноември.

Изследователката Зузана Гвадера обясни, че чрез разработването на тези оръжия Москва цели да покаже на САЩ, че остава голяма сила – особено след като Вашингтон ускорява инициативите си за противоракетна отбрана с т.нар. „златен купол“, вдъхновен от израелския „Железен купол“. Така посланието е насочено и към Доналд Тръмп, който през септември нарече Русия „хартиен тигър“ заради затъването ѝ в Украйна.