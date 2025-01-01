Въоръжените сили на Русия през последното денонощие са поели контрол над селището Червоное в южната украинска Запорожка област, предаде ТАСС, като се позова руското министерство на отбраната.

„Частите на войскова група „Изток“ продължиха придвижването в дълбочина на отбраната на противника, освобождавайки населеното място Червоное в Запорожка област […] и откриват още един път към град Гуляйполе, притискайки противника в критична ситуация“, съобщиха от министерството.

От ведомството допълниха, че руските войски през последното денонощие са поразили обекти от транспортната и енергийна инфраструктура, използвани в интерес на Въоръжените сили на Украйна, както и цех по сглобяване на безпилотни летателни апарати с дълъг обсег. Също така се съобщава, че през същия период руската противовъздушна отбрана е свалила 251 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип.

„Общо от началото на провеждането на Специалната военна операция са унищожени 100 082 безпилотни летателни апарата“, уточни Министерството на отбраната.

Същевременно, Черноморският флот на Русия унищожи два украински безекипажни катера, съобщи министерството.