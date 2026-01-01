Руската федерация предприе през изминалата нощ нова въздушна атака в Украйна в близост до границата с Румъния, а един дрон е проникнал в румънското въздушно пространство, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.

Министерството посочва, че атаката е била насочена към граждански и инфраструктурни цели в Украйна в близост до границата с Румъния в северната част на канала на река Дунав Килия.

Националният военен команден център е информирал Генералния инспекторат за извънредни ситуации с оглед предприемане на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) е изпратено в 00:43 ч.

Системите за противоракетна отбрана са следили две въздушни цели, като една от тях е проникнала в румънското въздушно пространство. Контактът с радара е бил изгубен на 16 км югоизточно от Килия Веке над ненаселен район, уточнява Министерството на националната отбрана.

Въздушната тревога е била прекратена в 02:48 ч. Днес сутринта ще бъде изпратен екип за проучване на съответната зона, информира Аджерпрес.

Действията на Руската федерация, които излагат на опасност регионалната стабилност и представляват тежко нарушение на нормите на международното право, са твърдо осъдени в съобщението на Министерството на националната отбрана.

Румъния, която е член на ЕС и НАТО, има 650-километрова сухопътна граница с Украйна. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища на река Дунав, няколко пъти дронове нарушават румънското въздушно пространство, припомня агенция Ройтерс.