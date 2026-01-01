Рухнаха първите три етажа на седеметажна сграда в района Малтепе в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Седем души са под развалините, като с трима от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е извадено без опасност за живота, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.
Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин в 5:40 местно (и българско) време, след което на място са изпратени аварийно-спасителни, медицински и полицейски екипи, както и представители на прокуратурата, която започна разследване по случая.
▪️#Turkiye: Two women were rescued alive during search and rescue operations under the rubble. The injured are receiving medical treatment. THERE ARE 7 PEOPLE UNDER THE RUBBLE. ▪️#Istanbul Governor Davut Gül arrived at the scene, conducted an investigation, and made a statement. Stating that the building was constructed in 1987, Gül said, "It's a ground-floor plus six-story building. The ground floor is used as shops, and the six upper floors are apartments. ▪️There are 12 apartments, and according to the population registry, 33 people live there. Contact has been made with four of the seven people trapped under the rubble. https://t.co/jHAr04bcDU— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 8, 2026
В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването. Тези от горите етажи са изведени с помощта на спасителните екипи.
По информация на валията на Истанбул Давут Гюл сградата е от 1987 г. Засегнати са четири от общо 33 апартамента.
🔴Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katları çöktü. İlk 3 katı çöken binada mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın 1987 yılında yapıldığını açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, enkaz altında şu anda 7 kişinin olduğunu, 4 kişiyle temas sağlandığını, 3 kişiye ise ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. https://t.co/oFXJNfOIW9— Anadolu Haber (@Anadoluhaber) October 8, 2026
"В четирите апартамента са регистрирани 14 души. Двама от тях (не са били в сградата, тъй като) са били по родните си места. Петима са спасени. От останалите седем е осъществен е контакт с четирима. За останалите трима продължават спасително-издирвателните операции", заяви валията на Истанбул.