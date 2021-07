, съобщи полицията. Само в германската провинция Райнланд-Пфалц има 110 загинали, потвърдените жертви в провинция Северен Рейн-Вестфалия са 45. В района Арвайлер има. В много от околните райони, в района Берхтесгаденер ланд беше обявено. Федералният канцлерпланира да посети селището Шулд в община Айфел, което е особено тежко пострадало от бурята, за да си създаде представа за общата ситуация.След това е планирано изявление за пресата в Аденау, заедно с министър-председателката на провинцията Малу Драйер и други регионални министри. Федералният министър на вътрешните работи Хорст Зеехофер планира да посети Северен Рейн-Вестфалия и Райналнд-Пфалц утре.заради наводнения, предаде ДПА.Активизиралили са са многоа екипите на пожарникарите са претоварени, каза говорител на Центъра за управление на кризисни ситуации "Траунщайн".

Градоветеса особено силноЖивеещите в някои къщи вече сада не излиза по улиците.

По оценки на експертиВодата в района на Берхтесгаденер Ахе вече се е повишила с 1,5 метра.

предаде ДПА. Високите води засегнаха популярен хълмист туристически район, известен като Саксонска Швейцария, по поречието на река Елба край Дрезден.Местните власти в Саксонска Швейцария-Остерцгебирге обявиха, чеНойщад, Зебниц, Бад Шандау, Райнхардсдорф-Шьона и Гориш.Властите призовахаНаводнени са пътища и пешеходни зони.

Flooding in Germany right now.

Unreal. And devastating. pic.twitter.com/rDE350fN0b