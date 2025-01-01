Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи тържествено в края на септември своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. И наистина, до голяма степен оръжията замлъкнаха, а останалите живи заложници бяха освободени на 13 октомври - две години след като бяха отвлечени от бойци на палестинското ислямистко движение "Хамас" при атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

По-нататъшното прилагане на плана на Тръмп обаче започна да буксува. Това развитие е напълно очаквано. Защото, въпреки типичния оптимистичен стил на американския президент, реалностите на терен показват друго. Чисто и просто, първопричините за конфликта са твърде сложни, за да бъде решен той за няколко месеца, камо ли седмици, а позициите на двете страни остават все така несъвместими.

Тръмп наистина постигна нещо, което съвсем доскоро изглеждаше малко вероятно - останалите живи от заложниците, отведени в Газа при атаката на 7 октомври 2023 г., предизвикала войната, вече са на свобода. Той неслучайно бе поканен да говори пред израелския парламент в много помпозна обстановка.

В типичен стил президентът на САЩ побърза да обяви, че войната е приключила. Планът на Тръмп, донесъл прекратяване на огъня в Газа след две години война, обаче не разглежда един ключов въпрос: този за създаването на палестинска държава. А без неговото уреждане мирът в Близкия изток по всяка вероятност ще си остане далечна перспектива, както показва историята.

Тръмп не е човек, който обича да се занимава с досадни подробности, отбелязва Франс прес. Той също така не гледа много напред в бъдещето, макар да твърди, не без известни основания, че е поставил с плана си за слагане на край на войната основите на "един нов Близък изток".

Впрочем президентът на САЩ обяви още на 14 октомври началото на прилагането на втория етап от своя план, който предвижда "Хамас" да се разоръжи, и изрази увереност, че това ще стане факт, ако се наложи - и принудително.

Тръмп обаче направи това изказване на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а палестинското ислямистко движение затяга контрола си върху Газа, отбелязва Ройтерс.

Оттогава мина един месец, а реален напредък няма. Като цяло прекратяването на огъня се спазва въпреки отделни нападения и бяха върнати 24 от 28-те тела на заложници, които оставаха в Газа (без тези на трима израелци и един тайландски селскостопански работник по данни на Асошиейтед прес). На практика обаче оттогава няма никакво друго положително развитие, което да се отнася до възстановяването на ивицата и следвоенното ѝ управление.

Прилагането на плана на Тръмп буксува, отбелязва Ройтерс.

Шестима европейски представители, запознати пряко с усилията за осъществяване на следващия етап от плана, казаха пред агенцията, че процесът на практика е спрял. В съответствие с първата фаза, чието прилагане започна на 10 октомври, израелската армия контролира малко повече от половината (53%) от тясната, пренаселена ивица с площ от 365 квадратни километра, включително голяма част от земеделските площи, Рафах, в най-южната част, град Газа и други урбанизирани райони.

Следващият етап от плана на Тръмп предвижда израелската армия да се изтегли още по-нататък зад т. нар. жълта линия, в ивицата да бъде създадена временна администрация, която да бъде съставена от независими експерти, да бъдат разположени международни сили за сигурност, които да заместят израелските военни, движението "Хамас" да бъде разоръжено и да започнат възстановителните дейности. Нищо подобно не се очертава, поне в близко бъдеще.

Още повече че планът на Тръмп не предвижда конкретен график, нито механизми за изпълнение. Тоест, на практика няма никакъв натиск за неговото прилагане. Нито се наблюдава международен ентусиазъм за изпращане на сили, които да поемат от израелската армия опазването на сигурността.

А реалността на терен междувременно изглежда апокалиптично. На практика почти цялото население на Газа от над 2 милиона души сега е настанено в пренаселени палатки или живее сред руините в останалата част от територията, която остава под контрола на "Хамас".

Разрушенията в Газа са катастрофални, както показват кадри, заснети с дрон в началото на този месец, посочва Ройтерс.

По данни на ООН са разрушени 88% от сградите в ивицата, чието възстановяване ще струва 53 милиарда евро според оценки на организацията, Световната банка и Европейския съюз.

И така, по всичко изглежда, че поне през следващите, и то зимни месеци Газа ще си остане в руини, израелската армия ще запази присъствието си в половината от ивицата, спорадичните атаки на палестински бойци срещу нея ще продължат, а "Хамас" ще се опита да запази контрола си на терен. А междувременно заплахата от възпламеняване на тлеещото напрежение на окупирания Западен бряг на река Йордан става все по-осезаема.

В резултат перспективата за траен мир и "един нов Близък изток" ще си остане все така далечна. Надеждите са поне прекратяването на огъня да издържи и двете години на ужас в Израел и Газа да са останали в миналото.