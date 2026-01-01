Японските власти издадоха предупреждение за цунами, след като земетресение бе регистрирано край североизточното крайбрежие на страната, предаде Daily Mail.

„Незабавно се евакуирайте от крайбрежните райони и зоните край реките към по-безопасни места като високи терени или специални сгради за евакуация. Очаква се вълните да се повтарят. Не напускайте безопасните места, докато предупреждението не бъде отменено“, се казва в съобщението.

A tsunami is now striking north-eastern Japan after a 7.4 magnitude earthquake pic.twitter.com/lkNHSqSIsd — Faseeh Ijaz (@faseehijaz1) April 20, 2026

Трусът с магнитуд 7,4 беше отчетен в 16:53 ч. местно (08:53 ч. българско) време. 80-сантиметрова вълна е била регистрирана в 17:34 ч. местно (11:34 ч. българско) време в пристанище в град Куджи, префектура Ивате. По-рано бе съобщено за вълна с височина 70 сантиметра, достигнала брега в 17:32 ч.

Според Японската метеорологична агенция вълните могат да достигнат 3 метра.

Японските медии съобщават, че през следващия час се очакват вълни и в Аомори, Мияги и Фукушима, като там височината им ще бъде около 1 метър.

Съобщава се, че трусът е бил достатъчно силен, за да разлюлее високи сгради в Токио, на стотици километри разстояние. По нареждане на премиера Санае Такаичи е сформиран кризисен щаб.

Разположена върху четири основни тектонични плочи по западния край на тихоокеанския „Огнен пръстен“, Япония е сред най-сеизмично активните страни в света. Архипелагът с население от около 125 милиона души регистрира приблизително 1500 земетресения годишно - около 18 процента от трусовете в световен мащаб. Повечето от тях са слаби, но щетите варират в зависимост от местоположението и дълбочината на земетресението.

През 2011 г. трус с магнитуд 9 предизвика цунами, при което загинаха или изчезнаха 18 500 души и доведе до тежка авария в ядрената централа „Фукушима“.