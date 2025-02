Мармотът Фил от град Пънксътоуни, щата Пенсилвания, видя сянката си и прогнозира, че зимата ще продължи още шест седмици, предадe Асошиейтед прес.

Той изпълзя рано сутринта в неделя от хралупата си на хълма Гоблърс Ноб край градчето, което е на около 100 километра от щатската столица Питсбърг, за дългоочакваната прогноза.

Рекордно множество се беше събрало, за да го види. В негова чест имаше фойерверки, конфети и изпълнения на живо преди изгрев. "Приближени" на мармота го събудиха, нетърпеливи да узнаят дали ще види сянката си.

Punxsutawney Phil sees his shadow and predicts six more weeks of winter! #GroundhogDay pic.twitter.com/eevOY4XuIk

Легендата гласи, че ако Фил я види, зимата ще продължи още шест седмици, а ако не - пролетта ще подрани.

Традицията мармот да предсказва времето датира от 1887 г. Фил е предвещавал по-дълга зима повече отколкото ранна пролет. Прав е бил в по-малко от половината случаи.

Фил предава прогнозата си на Том Дънкъл, председател на Клуба на мармота Фил, със специален бастун. Естествено не говори английски. "Той примигва, мърка, трака със зъби, кима", обяснява Дънкъл.

