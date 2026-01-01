Пожар избухна на няколко товарни кораба в пристанището Дайер в Иран, а огнеборци се опитват да овладеят пламъците, предадоха днес иранската информационна агенция Мехр и Ройтерс.
Fire broke out in commercials boats in the Iranian port of Dayyer on the Persian Gulf today— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) May 5, 2026
Currently, two fiberglass commercial boats have caught fire, and firefighters are working to contain the blaze- port authorities told Mehr news
Причината за инцидента на този етап e неизвестна, допълва Мехр.
Fires reportedly erupted across multiple commercial barges at Iran's Dayyer port overnight, spreading from fiberglass to wooden vessels, according to Iranian state media. Authorities say the cause remains unknown as…