Кънтри певицата Джийни Сийли, прочула се с хита си Don’t Touch Me, почина на 85-годишна възраст след усложнения от чревна инфекция, предаде Асошиейтед прес.

Известна като „Мис Кънтри Соул“ заради уникалния си вокален стил, Сийли беше пионер за жените в кънтри музиката, известна с бунтарството си и поредица от хитове през 60-те и 70-те години на миналия век.

Вторият й съпруг, Джин Уорд, почина през декември. През май Сийли разкри, че се възстановява след няколко операции на гърба, две спешни процедури и 11 дни в интензивно отделение. Тя също така прекара пневмония.

Доли Партън е една от знаменитостите в света на кънтри музиката, които й отдадоха почит, като каза, че е срещнала Сийли, когато и двете са били млади и са започвали кариерата си в Нашвил.

„Тя беше една от най-скъпите ми приятелки (...) Мисля, че беше една от най-великите певици в Нашвил и имаше чудесно чувство за хумор. Заедно се смяхме много, плакахме за някои неща и ще ни липсва“, написа Партън в социалните мрежи.

